Sit-in stamattina davanti alla sede della Rai di Cagliari in viale Bonaria dei movimenti antimilitaristi e pacifisti sardi per chiedere uno sciopero dei lavoratori Rai, dei giornalisti e dei tecnici in occasione della finale di Supercoppa tra il Milan e la Juventus, che verrà disputata il prossimo 16 gennaio in Arabia Saudita.

“La protesta nasce – sostengono i manifestanti – perché l’Arabia Saudita è considerato uno Stato canaglia che da 6 anni stermina il popolo yemenita. Su una popolazione di 29 milioni di persone più di 22 milioni hanno bisogno di assistenza umanitaria e di questi 11 milioni si trovano in condizioni di grave bisogno”.

“Nello Yemen – continuano – ci sono 17 milioni di persone che soffrono di insicurezza alimentare e di disastro dovuto alla guerra. In queste ore diverse associazioni non governative stanno soccorrendo 10.000 persone fuggite dai territori sotto il controllo degli sciiti. La comunità internazionale non può più girarsi dall’altra parte e deve esercitare tutte le pressioni diplomatiche per bloccare la guerra”.

Per questo gli ambientalisti chiedono al governo italiano che si impegni per una soluzione di pace in Yemen, chiedendo quindi il blocco della partita del 16 gennaio in Arabia Saudita.

Commenti

comments