Il comune di Cagliari ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l’affidamento dei servizi paesaggistici e agronomici di gestione del parco urbano di Tuvixeddu per una durata di dieci mesi.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate, secondo le modalità stabilite nel bando, entro e non oltre le ore 23.00 del 13 gennaio 2019 .

Il contenuto integrale dell’avviso è scaricabile sul sito del comune.