Il gup del tribunale di Sassari Michele Contini ha rinviato a giudizio per abuso d’ufficio il sindaco di Sorso (Sassari) Giuseppe Morghen, l’ex assessore alle Politiche sociali Angelo Agostino Spanu, l’ex dirigente Pietro Nurra e gli ex funzionari dei Servizi sociali del Comune Bonaria Mameli e Walter Enzo Marchetiello.

Il gup ha accolto la richiesta del pm Angelo Beccu, già presentata lo scorso anno dalla sostituta procuratrice Cristina Carunchio, che nel 2016 aveva dato il via all’inchiesta. La Procura si era mossa in seguito a un esposto presentato dal consigliere comunale di Sorso, Michele Cossu, che accusava sindaco, assessore e funzionari del Comune di avere favorito alcuni cittadini nella formulazione della graduatoria e nelle successiva assegnazione di contratti di lavoro tramite il Servizio civico.

Un comportamento che avrebbe danneggiato altri beneficiari della misura di assistenza, scavalcati nelle rotazioni, e avrebbe causato un danno erariale di 100mila euro.

“Sono sconcertato. Sia io che gli uffici abbiamo agito nella assoluta correttezza e trasparenza, rispettando norme e regolamenti”, ha commentato Giuseppe Morghen, appena uscito dall’aula del Gup. “Se anche avessero ravvisato qualunque tipo di irregolarità, non riesco davvero a capire come possano imputare questa alla parte politica che dà semplicemente indirizzi agli uffici. Si tratta di un procedimento del tutto gestionale in cui la parte politica che amministra il Comune non può proferire parola o controllare gli atti”.

Gli avvocati della difesa – Nicola Lucchi, Daria Annunziato, Umberto Carboni, Sergio Porcu e Gabriele Satta – negano ogni tipo di responsabilità in capo ai loro assistiti e annunciano battaglia durante il dibattimento. “Riteniamo del tutto infondate le accuse. Abbiamo fornito elementi oltremodo utili per arrivare al non luogo a procedere, ma evidentemente il giudice è stato di diverso avviso”, commenta l’avvocato Lucchi. L’apertura del processo è stata fissata per il 28 maggio 2019.

