La vertenza per salvare il Policlinico Sassarese approda in Consiglio comunale. Domani, alle 10, l’assemblea civica è stata convocata in seduta aperta a Palazzo di Città con all’ordine del giorno proprio la situazione della sanità cittadina e in particolare del Policlinico.

La convocazione arriva dopo la richiesta presentata al Comune dalle organizzazioni sindacali, e la seduta sarà aperta anche a tutte le rappresentanze cittadine. Il sindaco ha invitato a partecipare anche i 50 ex lavoratori della Secur, la società che aveva in gestione il portierato e la vigilanza nelle strutture sanitarie sassaresi.

Lavoratori che lunedì hanno ricevuto le lettere di licenziamento e che ora stanno protestando accampati in piazza d’Italia, davanti alla sede della Prefettura, attuando anche lo sciopero della fame.

