E’ candidato come miglior evento natalizio del 2018 al Concorso Italive “Alla Corte in Giorgino”, il nuovo evento ideato dallo staff di Invitas che si è chiuso con un bel successo di pubblico. Grande l’affluenza durante la tre giorni, occasione giusta per godere dell’atmosfera natalizia, scegliere doni originali da mettere sotto l’albero, incontrare amici e i personaggi dei cartoon, assaggiare prelibatezze della Stagione.

“La Corte con il suo ambiente intimo si è prestata molto bene a questo tipo di evento – afferma Alessia Littarru – uno scenario identitario. Qui fa sosta da secoli il simulacro di Sant’Efisio”. La Corte ha aperto le porte per ospitare Babbo Natale e animarsi tra elfi postini, burattini, maghi, arte circense, truccabimbi, La Fabbrica di Giocattoli a cura del “Capo Elfo”, ovvero Massimo. Un mercatino di Natale movimentato, ricco di colori, musiche e cori natalizi e il vociare festoso dei bambini a cui tra l’altro erano dedicati una serie di istruttivi laboratori a tema. Un evento che ha coinvolto non solo i cagliaritani.

“Sono arrivati in tanti con i pullman da diverse parti della Sardegna, Porto Torres, Bonarcado, Sindia”, aggiunge Alessia Littarru. Ivan Scarpa, responsabile comunicazione di Invitas, ricorda l’esperienza entusiasmante dei laboratori di giocattoli di legno. “I racconti di Ziu Francu di Tortolì su come si costruivano un tempo, e come si divertivano i bambini una volta hanno affascinato grandi e bambini. È stato un momento emozionante fino alla commozione”. Tra relax e divertimento, soste nelle postazioni dello Street food a fare il resto ci ha pensato il bel tempo con il sole che ha accompagnato le giornate. Per i più golosi una ricca offerta di dolciumi e per i veri buongustai la paella di Jose Villaescusa Torres e la polenta ai funghi e ragù di cinghiale dello chef Manuele Fanutza, il “re dei funghi”.

