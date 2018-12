Il quartiere di Mulinu Becciu collegato direttamente alla statale 554, l’arteria che collega Cagliari con i principali centri dell’hinterland. E’ stata aperta la bretella che consentirà agli abitanti del popoloso rione alle porte del capoluogo di evitare giri più tortuosi e perdite di tempo.

Si tratta del primo innesto con oltre quattro milioni di investimento. A breve ci sarà la conclusione dei lavori per un altro collegamento strategico tra la 554 e la 131 con via Piero della Francesca e via Brotzu con gli ospedali. Lo spiega il delegato ai trasporti della Città metropolitana Fabrizio Marcello in un post su Facebook.

“Un’infrastruttura per tutta la viabilità dell’area metropolitana – sottolinea – Importante anche per l’accesso agli ospedali: penso soprattutto alle urgenze. Un intervento che ha un peso non solo locale, ma anche regionale”.

