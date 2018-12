Goblin – Claudio Simonetti’s in Sardegna. Arriva nelľIsola l’autore che ha firmato alcune delle più belle colonne sonore di film horror tra le quali le pellicole firmate da Dario Argento Profondo Rosso e Suspiria.

Due tappe esclusive a Cagliari e Nuoro, rispettivamente il 15 e il 16 febbraio 2019, nei principali teatri delle due città.

Un tour internazionale che sta attraversando il mondo, dal Giappone all’America e che finalmente giunge in Europa per portare in versione live le sonorizzazioni di due dei film che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.

