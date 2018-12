“I Consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico ribadiscono la vicinanza ai lavoratori Aias che rivendicano il diritto di percepire 11 mesi di retribuzioni arretrate”. Lo scrive il Partito Democratico del Consiglio regionale, confermano che “non c’è alcun passo indietro sulla gestione dei servizi da parte della nuova Società consortile pubblico- privata, Sas Domos”.

“La nuova società – spiegano in una nota – già costituita, con lo scopo di supportare l’Ats nelle attività socio- sanitarie della riabilitazione, neuropsichiatria infantile e psichiatrica, necessita di tempi tecnici per affrontare in maniera ottimale il trasferimento dei servizi non erogati secondo convenzione. La proroga delle prestazioni ad AIAS (e non della convenzione), per togliere tutti gli eventuali alibi, è stata effettuata nella giornata di ieri per la durata di 3 mesi con decorrenza dal 1° di Gennaio, eventualmente prorogabile per altri 3 con lo scopo di garantire la continuità delle cure ai pazienti e alle loro famiglie e consentire la puntuale riorganizzazione dei servizi”.

“Il Partito Democratico – conclude il comunicato vigilerà affinché siano rispettate le tempistiche e la regolare retribuzione in favore di tutti i dipendenti, comprese le remunerazioni pregresse”.

