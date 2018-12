Scene da duello rusticano ieri in un appartamento in via San Giuseppe a Cagliari, dove un 40enne è stato aggredito da un altro uomo, ferito con una coltellata vicino all’orecchio e preso a pugni e calci. All’origine dell’aggressione, secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della squadra volante, ci sarebbe un tradimento. La vittima dell’aggressione, qualche giorno fa, ha preso in affitto l’appartamento. Navigando su Internet avrebbe fatto la conoscenza di una 35enne.

I due si sarebbero incontrati e poi avrebbero passato la serata assieme nell’appartamento di via San Giuseppe. Ieri mattina il fidanzato della ragazza è andato a regolare i conti con il rivale in amore. Lo ha preso a pugni e calci, poi, afferrato un coltello da cucina, lo ha colpito di striscio all’orecchio. Poi è fuggito. Sul posto, chiamati dalla 35enne, sono subito arrivati gli agenti della Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, e un’ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato in ospedale: se la caverà in pochi giorni. I poliziotti hanno avviato le indagini per rintracciare l’aggressore e ricostruire tutta la vicenda.

