Incidente sul lavoro nella tarda mattinata in una officina meccanica di via Abruzzi a Cagliari. Un operaio di 58 anni è stato ricoverato in ospedale, la prognosi è riservata.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, stava effettuando dei lavori. È salito su una pensilina che si è improvvisamente staccata. Il 58enne è caduto da un’altezza di circa tre metri, battendo la testa. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e della polizia. Il ferito è stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu.

La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’episodio. Sul posto sono anche intervenuti gli specialisti in infortuni dello Spresal per gli accertamenti.

