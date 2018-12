Arriva a Cagliari il Circo Paniko che dal 20 dicembre al 13 gennaio porterà in scena il Gran Cabaret Paniko, uno spettacolo che mescola ironia e acrobatica, musica dal vivo e grande presenza felliniana: a metà tra un festival e una grandissima festa acrobatica.

Prima dello spettacolo giovedì 20 dicembre alle ore 21.

Il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline ospiterà la tenda gialla a spicchi blu del Circo Paniko, tra fenicotteri e volti piumati.

Il programma è ricco e diversificato con spettacoli e laboratori per i più piccoli e per gli addetti al settore, serate musicali per splendide danze.

Dal 20 dicembre al 13 gennaio, via La Palma, Ingresso parcheggio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline.

Informazioni e prenotazioni (consigliate dato il numero di posti limitato) al cell. 333.6298118.