Programma del centrodestra verso la definizione finale.

Oggi a Nuoro si è riunito il quarto tavolo tematico formato da due rappresentanti per ognuna delle undici sigle della coalizione e coordinato dal numero due della Lega in Sardegna, e prossimo capolista per il Carroccio nel collegio della Gallura, Dario Giagoni. “Sarà un programma di governo per una Regione autonoma, forte e moderata – ha spiegato all’ANSA – un programma fluido e di facile lettura, con una pagina dedicata a ognuna delle materie in esame”.

Oggi, in particolare, si è discusso di sanità, enti locali, agricoltura, digitalizzazione e riforme. Sul primo punto è emersa “la necessità di soppressione della attuale Asl Unica” e sugli enti locali l’esigenza di “dare più potere ai sindaci”. Quanto all’agricoltura, Giagoni ha parlato di “riordino del sistema promuovendo il dialogo tra le varie associazioni di categoria agropastorali”. Sul fronte digitalizzazione, “è fondamentale la riduzione dei tempi della burocrazia e il potenziamento delle connessioni internet”. Capitolo riforme: “Abbiamo solo accennato alla revisione della legge elettorale, perché il tema sarà discusso con i vertici nel tavolo regionale”. Prossimo appuntamento, il 28 dicembre a Sassari per esaminare le questioni dei trasporti, continuità territoriale, formazione e piano paesaggistico regionale.

