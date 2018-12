I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti stanotte intorno alle 4 in via Montezebio a Sestu per l’incendio di un autovettura. La squadra, allertata dalla sala operativa, e’ arrivata sul posto dalla sede centrale con un’auto pompa serbatoio e un’autobotte pompa riuscendo ad estinguere l’incendio con tempestività, e a mettere in sicurezza lo scenario, purtroppo l’auto è stata completamente coinvolta dalle fiamme per cause probabilmente dolose.

