Paura questa mattina nell’Istituto superiore, sito in via Carroceto ad Aprilia, dove si sono vissuti momenti di puro terrore quando uno studente della scuola, stando al racconto di alcuni testimoni, ha minacciato di voler far esplodere una bomba e ha poi lanciato qualcosa a terra, probabilmente due molotov, provocando due esplosioni, che hanno causato la fuga dei presenti.

Il ragazzo, che inizialmente sembrava volesse barricarsi all’interno dell’istituto, è uno studente del secondo anno. Entrato normalmente a scuola, il giovane è andato in bagno, si è cambiato e si è infilato una tuta mimetica. Dopodiché avrebbe esploso le due molotov.

