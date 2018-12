La polizia ha arrestato N.G., 25enne di San Giovanni Suergiu, per di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un controllo, hanno fermato il giovane in via Vittorio Veneto. Dalla perquisizione personale è emerso che il 25enne aveva addosso 10 grammi di hashish avvolti in carta stagnola. La perquisizione si è spostata nell’abitazione del giovane: al suo interno gli agenti hanno trovato altri 14 grammi di hashish, un bocciolo di marijuana, 9 involucri di marijuana essiccata.

Il rito per direttissima per N.G. è previsto per questa mattina.

