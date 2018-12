In vista delle elezioni regionali cresce la coalizione di “Sardi Liberi” infatti nei giorni scorsi i vertici del Movimento Sardegna Zona franca Francesco Scifo e Paolo Aureli hanno scelto di collaborare con la nuova formazione formata da Unidos di Mauro Pili da Progress di Gianluca Collu dagli ex sardisti Giovanni Columbu e Angelo Carta rispettivamente ex Presidente ed ex Capogruppo in Consiglio regionale che hanno scelto di non allinearsi alle posizioni di Solinas. “Insieme all’avvocato Paolo Aureli abbiamo maturato la consapevolezza che per quando avessimo raggiunto molti traguardi col Movimento Zona Franca non si riusciva comunque ad andare oltre lo steccato e per queste ragioni abbiamo scelto di confluire nel progetto di Sardi liberi”, afferma Francesco Scifo. “Noi cercheremo di moltiplicare i consensi sulla zona franca in maniera tale che l’onda non potrà più essere fermata poiché sarà la nuova consapevolezza a far breccia tra coloro che fino ad oggi hanno visto con curiosità ma anche con diffidenza la zona franca”… “per tutte queste ragioni abbiamo fatto una scelta di campo insieme ai movimenti che aderiscono alla coalizione Sardi Liberi”, conclude Scifo.

