Il ricorso che sarà presentato dal movimento Cinquestelle, escluso dalla competizione elettorale delle Suppletive per il collegio uninominale di Cagliari alla Camera per un vizio formale nella presentazione del simbolo, verte sul fatto che, essendo suppletive, il contrassegno era già stato presentato lo scorso febbraio, in occasione delle elezioni del 4 marzo.

E’ quanto apprende l’ANSA da ambienti di M5s. Il ricorso, che dovrà essere depositato entro le 17 di oggi, deve essere presentato all’Ufficio centrale circoscrizionale della Corte d’Appello di Cagliari (lo stesso che ha esaminato la documentazione dei vari partiti e candidati sfidanti) che dovrà inviare la documentazione all’Ufficio centrale alla Corte di Cassazione.

