Programmato un intervento fitoiatrico per il controllo del punteruolo rosso delle palme in aree scoperte presso il Parco Giardino di Bonaria, via Val Franzela, via Lunigiana, vico I Is Mirrionis, via Piovella, via Codroipo, via Seminario 7, piazza Granatieri di Sardegna 8, via Sampante 9 e via Scornigiani

Il trattamento di disinfestazione avrà luogo dalle ore 4.00 alle ore 06.00 dei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2018.

Qualora il periodo inizialmente previsto per gli interventi di disinfestazione dovesse essere prolungato, si darà comunicazione alla popolazione delle zone interessate tramite appositi avvisi esposti.