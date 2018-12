La Squadra Mobile della Questura di Sassari ha denunciato 24 persone per una serie di truffe on line.

Gli agenti, guidati dal dirigente Dario Mongiovì, hanno tenuto sotto controllo per mesi i canali di commercio su internet, monitorando tutti i settori di vendita: dall’acquisto di automobili, barche o mezzi agricoli, fino agli articoli di telefonia, piccoli elettrodomestici, cosmetici o, addirittura, generi alimentari. Le persone denunciate per truffa chiedevano un anticipo sul pagamento della merce da consegnare. Anticipo che doveva essere versato su carte prepagate, e che veniva definitivamente perso dagli acquirenti, i quali alla fine non ricevevano i prodotti acquistati. In tutti i casi verificati dagli investigatori si tratta di somme non esorbitanti, per l’acquisto principalmente di elettrodomestici, telefoni, oggetti tecnologici offerti come grandi occasioni e prezzi super ribassati. Offerte che in realtà nascondevano una truffa.

Contro questo genere di raggiri il Compartimento della Polizia Postale per la Sardegna ha diffuso un vademecum di difesa, con il quale si informano i consumatori su come evitare di restare truffati. Consigli necessari viste le 592 segnalazioni e denunce ricevuto in ambito regionale nel corso del 2018: “Alcune ricerche confermano che il modello dell’acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono ad inserirsi con false vendite. Per questo motivo il nostro scopo è aiutare anche chi non è esperto a comprare in totale tranquillità”, spiega Francesco Greco, dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sardegna. Il vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato e sulle relative pagine Facebook e Twitter.

Commenti

comments