La Giunta regionale approverà in giornata la delibera che consentirà di pagare ad Aias 2,6 milioni di euro, come previsto dal decreto ingiuntivo relativo al contenzioso sull’ex Usl di Alghero e come scritto nell’accordo siglato in Prefettura.

Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale il governatore Francesco Pigliaru. “La deliberà sarà approvata nelle prossime ore per consentire il trasferimento delle risorse – ha spiegato – la Regione, in tutte le sue articolazioni, terrà fede agli impegni assunti senza incertezze o volontà di prendere tempo”.

