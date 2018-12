Notiziario di Lazio-Cagliari. LAZIO: INZAGHI PROVA GLI SCHEMI PER RIPARTIRE. Dopo sette partite senza vittoria, Simone Inzaghi sembra virare sul cambio di modulo. Provato ieri e oggi il 4-3-2-1 con Luis Alberto e Correa alle spalle di Immobile. In difesa Acerbi e Radu centrali con Marusic e Lulic terzini. A centrocampo Milinkovic-Savic e Parolo interni. Ancora in stallo le condizioni di Lucas Leiva (tornato in gruppo, ma ancora a regimi ridotti: al massimo andrà in panchina), contro il Cagliari in regia toccherà ancora a Milan Badelj. Con Berisha riaggregato già ieri si svuota l’infermeria. Domani la rifinitura.

CAGLIARI: PAVOLETTI NO, OUT ANCHE SRNA E CEPPITELLI. Continua l’emergenza in casa rossoblù in vista degli ultimi impegni ravvicinati di fine anno. Sabato contro la Lazio Srna e Ceppitelli sconteranno la seconda giornata di squalifica, mentre Pavoletti e Lykogiannis, che anche oggi hanno svolto un lavoro personalizzato, non recuperano. Gli uomini di Maran si sono allenati questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. La squadra ha svolto inizialmente attivazione, seguita da esercitazioni di tecnica a coppie. Quindi, la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi di squadra. Infine, corsa con conclusioni al volo e seduta individuale di tiri in porta. Domani mattina è in programma una nuova seduta, poi la partenza per la Capitale.

