L’hanno raccontato come si fa adesso, con le slide, le mappe e le immagini proiettate nella sala della facoltà di scienze economiche a Cagliari. Il loro progetto si chiama Ichnusa on the road. Ed è un vero e proprio viaggio che associa la birra ai paesaggi e al patrimonio culturale della Sardegna. A idearlo gli studenti Corrado Pusceddu, Francesco Cabras, Camilla Licciardi, Martina Teresi, Nicola Bordigoni, Sara Cocco e Andrea Pibiri.

Hanno vinto il progetto di marketing e comunicazione sul tema “Ichnusa per la Sardegna”, iniziativa che il brand sardo sta portando avanti sull’isola e che punta alla valorizzazione e alla protezione delle bellezze della propria terra. Premiati anche altri due progetti. E ora per uno degli studenti dei tre team sul podio si apriranno le porte del mondo del marketing, con uno stage di sei mesi nel team Ichnusa. Oltre 80 gli universitari che hanno partecipato. E il riconoscimento alla squadra vincitrice è stato consegnato direttamente dalla rettrice Maria Del Zompo.

“Un viaggio – hanno detto i vincitori – che potrà consentire alle nuove generazioni di apprezzare e quindi di rispettare quello che abbiamo vicino. C’è una forte crescita in questa direzione: i sardi stessi stanno riscoprendo la Sardegna come dimostrano i numeri crescenti di iniziative culturali legate al territorio”. A selezionare i tre progetti finalisti una giuria formata da una commissione di docenti dell’Università e dai responsabili marketing di Ichnusa.

L’iniziativa si è articolata in diverse fasi: a fine novembre i ragazzi hanno partecipato a un seminario di due giorni, durante il quale hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con la realtà del marchio sardo. Grazie all’intervento del mastro birraio Luigi Paciulli hanno potuto toccare con mano la realtà del birrificio di Assemini, dove viene prodotta Ichnusa. Attraverso l’intervento di Marco Garau, Brand Manager Ichnusa, gli studenti sono entrati nel vivo delle attività di marketing di Ichnusa e di tutti i valori che caratterizzano il marchio. Nelle settimane successive al seminario, divisi in team, gli studenti hanno lavorato sui loro progetti, elaborando un vero e proprio piano marketing.

