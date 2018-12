“Il regalo di Natale più bello ai nostri figli? Quattro ettari di spiaggia Sarda (nella splendida Chia) comprato dal ‘Gruppo di intervento giuridico’ per proteggerlo dal cemento e dalla speculazione edilizia. Abbiamo tutti lo stesso futuro”. Auguri di Natale particolari, che fanno da eco alla silenziosa richiesta d’aiuto della natura, maltrattata dall’industrializzazione e dal consumismo, sono quelli pubblicati da Piero Pelù sulla sua pagina Facebook.

Il cantante riprende, nel post, il nobile gesto dell’associazione ecologista ‘Gruppo d’Intervento Giuridico onlus’ di acquistare una parte delle dune e della spiaggia di Chia, davanti all’isolotto di Su Giudeu, per “evitare che quel pezzo di paradiso finisca nelle mani di investitori stranieri”.

“È un regalo ai nostri figli e ai nostri nipoti – spiega Stefano Deliperi del Gruppo d’intervento giuridico – abbiamo vinto la concorrenza di alcuni investitori arabi. Lo abbiamo fatto per tutelare l’ambiente e la nostra identità: non volevamo che, come successo da altre parti in Sardegna, ci fosse impedito di godere appieno dei nostri tesori relegandoci magari dentro un recinto”.

Commenti

comments