Via libera alla proroga, sino al 30 giugno 2019, della convenzione con Aias alla quale la Regione verserà 3,8 milioni di euro, di cui 2,6 mln di debiti per mancati pagamenti del periodo 1987-1995 da parte dalla ex Usl 2 di Alghero, diventati di eredità regionale.

Il milione e 200 mila euro restante verrà, invece, corrisposto a titolo di risarcimento per il tempo intercorso. Aias, quindi, gestirà il periodo di transizione di sei mesi verso l’operatività della società Sas Domos, che andrà a sostituire l’operatore privato in tutti i servizi offerti sino ad oggi ai disabili.

L’associazione dovrà rispettare gli obblighi relativi al regolare pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni dei lavoratori riferite agli anni 2017, 2018 e fino a marzo 2019, “che – spiega la Regione – è precondizione per la prosecuzione di qualsiasi attività da parte di Aias nel secondo trimestre, dopo il 31 marzo 2019”.

