Da venerdì 21 dicembre il Dipartimento di veterinaria garantirà la presenza di due equipe di veterinari e ausiliari del GIV ATS che hanno già operato nel territorio di Oristano (in particolare per i Comuni di Ales e Terralba), per ottemperare ai controlli ufficiali delle macellazioni di suini per uso famiglia richieste dagli allevatori di quel territorio, secondo un calendario che sarà predisposto dal Servizio Igiene Alimenti origine animale di Oristano. Lo ha comunicato l’assessore della Sanità ai sindaci dell’Alta Marmilla, nel corso dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Cagliari.

Arru ha poi precisato che “oltre al dirigente veterinario a tempo indeterminato assegnato recentemente, nelle prossime settimane saranno assegnati alla ASSL di Oristano altri 3 veterinari a tempo indeterminato. Le determinazioni sono state già pubblicate. Inoltre, nel 2019 saranno sostituiti tutti i veterinari che nel frattempo cesseranno l’attività. Per quanto riguarda le macellazioni uso famiglia dei suini, il Servizio regionale di Sanità pubblica sta lavorando a una rivisitazione e riorganizzazione complessiva per migliorare e semplificare le procedure.

Infine, nell’ambito del piano PSA nel territorio dell’ASSL di Oristano, hanno operato i veterinari del Gruppo di Intervento Veterinario per supportare il Servizio veterinario di Oristano, così come per le profilassi per la Blue Tongue. Nessuna preclusione per le eventuali assunzioni temporanee per emergenze, finanziate con i fondi delle entrate dirette previste dal D.Lgs. n. 194/2008. Quindi, da parte dell’ATS, è garantita la massima attenzione nei confronti del comparto agro-zootecnico e veterinario”.

