Tutti i Comuni sardi vedranno soddisfatto il fabbisogno delle famiglie cui spetta il Reis, il reddito d’inclusione sociale della Regione Sardegna. Lo ha annunciato l’assessore della Sanità e delle Politiche sociali Luigi Arru, nel corso del tradizionale incontro con i componenti del Tavolo permanente per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, che si è tenuto a Cagliari.

“Con 44milioni 325mila euro di risorse – ha sottolineato Arru – nessuno sarà escluso da questo intervento. I nostri uffici hanno migliorato il monitoraggio del Reis e questo ci consentirà di avere dati più omogenei e una più bilanciata ripartizione agli enti locali sulla base delle reali esigenze. Va precisato, inoltre, che la Sardegna è la prima Regione che ha affiancato le misure nazionali del Reddito di inclusione sociale attiva”. Nel 2018, l’importo medio erogato a ciascuna famiglia beneficiaria (il 3,69% dell’intera popolazione sarda) è stato pari a 1.568 euro. Le famiglie beneficiarie sono state 26.690, ha spiegato ancora Arru.

“Sinora abbiamo erogato 43,7 milioni di euro, restano da spendere appena 603mila euro – ha detto – Abbiamo messo a correre anche economie degli anni precedenti per complessivi 6,2 milioni di euro. Il Medio Campidano è il territorio con il tasso di inclusione più alto (4,56%: 1.840 famiglie beneficiarie sulle 40.353 residenti), il più basso si registra in Gallura (2,26% con 1.673 famiglie beneficiarie sulle 74.120 residenti)”. Tra le risorse disponibili ci sono anche 16,5 milioni di euro che riguardano l’attivazione di percorsi per l’inclusione lavorativa. “È un risultato di cui dobbiamo andare giustamente e profondamente orgogliosi, che ci dice che abbiamo costruito su basi solide e che andiamo nella direzione giusta – ha spiegato presidente della Regione Francesco Pigliaru – in questo modo in Sardegna abbiamo un reddito di cittadinanza, inteso in senso attivo e moderno, già disegnato”.

