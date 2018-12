Dopo vari tentativi, andati parzialmente a segno, l’Alta Pressione si porterà con più decisione nel cuore del Mediterraneo e darà luogo a una fase di bel tempo che caratterizzerà le festività natalizie.

Alta Pressione che manterrà il proprio centro d’azione sull’Europa occidentale, ciononostante avremo una discreta stabilità atmosferica che andrà ad assicurare cieli sereni o poco nuvolosi. Già oggi, ad esempio, avremo una giornata sostanzialmente soleggiata e le poche nubi medio alte che potrebbero transitare non rappresenteranno in alcun modo una minaccia.

Dobbiamo dirvi però che registreremo un’accentuazione del vento, soprattutto nel corso del fine settimana. Ventilazione spesso moderata, con qualche raffica più intensa lungo le coste settentrionali e sulla fascia orientale. Vento che verrà dai quadranti occidentali e non sarà per nulla freddo, tant’è che ci aspettiamo un generale rialzo delle temperature.

Temperature che di giorno saranno miti, o comunque gradevoli. Temperature che ancora una volta si orienteranno su valori superiori alle medie stagionali. Anche le minime, per via del vento, non scenderanno in modo eccessivo. Insomma, si prospetta un Natale all’insegna dell’Alta Pressione e del bel tempo come da statistica.

