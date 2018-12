“Per le imprese artigiane una legislatura con luci e ombre: passi avanti solo nell’ultimo periodo ma restano le incompiute”. E’ il giudizio, in estrema sintesi della Confartigianato Sardegna attraverso il “Rating della Regione Sardegna: sono stati oltre 5.000 gli atti prodotti da Giunta e Consiglio nel corso di 4 anni e mezzo di questa XV Legislatura esaminati. “Apprezzabile, seppur tardiva, l’attivita’ della ‘Commissione speciale per Artigianato e Commercio’ – secondo l’associazione – ma pollice verso per gli incentivi alle piccole aziende”.

Nel ‘rapporto’ di fine mandato, realizzato da OpenPolis, societa’ specializzata in rilevazioni e studi, sono stati ‘radiografati’ gli atti di Giunta e Consiglio generati in 1.656 giorni di attivita’, dal 17 febbraio 2014 al 31 agosto 2018. Delibere, proposte di legge, relazioni, interrogazioni, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno e interpellanze; tutto e’ stato letto, analizzato, vagliato e valutato secondo 7 priorita’ che gli imprenditori avevano individuato gia’ prima delle elezioni, quali burocrazia, fisco e costo del lavoro, credito e pagamenti, sviluppo territoriale e programmazione, istruzione e formazione, infrastrutture e trasporti e riforma dell’Artigianato.

Fonte: Agi

Commenti

comments