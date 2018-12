Dopo l’annuncio della loro prima partecipazione alla prossima edizione del Bay Fest, i The Offspring raddoppiano aggiungendo una nuova data nel nostro Paese. La band capitanata da Dexter Holland suonerà infatti anche giovedì 15 agosto 2019 per un grande show al Sunset Festival, che si terrà presso lo Stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD).

I The Offspring, che tornano in Italia dopo il concerto del 2018 e le tre grandi date dell’estate 2017, incarnano il punk rock stesso: generazioni intere di fan hanno cantato e continuano a intonare i ritornelli di pezzi storici come The Kids Aren’t Alright, Pretty Fly (For a White Guy), Original Prankster o Why Don’t You Get a Job. I loro successi vengono costantemente trasmessi in radio, in TV e durante ogni DJ set rock, a testimonianza del fatto che i The Offspring sono la band delle grandi occasioni.

Dexter Holland (voce, chitarra), Noodles (chitarra), Greg K (basso) e Pete Parada (batteria) compongono la lineup della band, che dopo i primi passi mossi nel 1987 ha raggiunto il successo planetario con l’album Smash, il disco più venduto di sempre (14 milioni di copie) prodotto da un’etichetta indipendente, Epitaph Records. Da lì la band non si è più fermata, raggiungendo il grande pubblico con dischi storici quali Americana (1998) e Conspiracy of One (2000). Il gruppo sta lavorando in studio al suo prossimo album, il primo da quando nel 2012 era uscitoDays Go By, e l’attesa per i pezzi nuovi è letteralmente alle stelle.

Conterranei dei The Offspring, gli Ignite calcano i palchi dell’hardcore punk dal 1993. La loro dedizione alla scena è paragonabile solo al loro impegno sociale: la band ha da sempre sostenuto con forza numerose associazioni quali Medici senza frontiere e Sea Shepherds. Maestri nell’arte di creare melodie memorabili senza per questo sacrificare la potenza e l’aggressività della propria musica, gli Ignite hanno pubblicato cinque album in studio, di cui l’ultimo, A War Against You, è uscito nel 2016.

