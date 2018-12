“Una montagna di crediti nei confronti dell’Ats e altri enti pubblici che arriva sino agli 800 mila euro, ricorso ai prestiti bancari per evitare il tracollo e ritardo nei pagamento degli stipendi ai lavoratori”. E’ l’istantanea fornita dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru sulla situazione in cui versa la cooperativa Jolly di Ploaghe, con un’interrogazione urgente all’assessore della sanitaà “perche’ vengano risolte le problematiche legate ai pagamenti nei tempi dovuti” in modo che “si ripaghino i danni economici, di immagine e di produzione futura causati ad un soggetto privato che per quasi 27 anni ha sostenuto territorio e enti pubblici”. Un caso, afferma, che “sembra il replay della vicenda Aias”.

“Vogliamo evitare il tracollo di un’azienda che negli anni e’ diventata uno dei motori trainanti dell’assistenza sociale nel Nord Sardegna – sottolinea Peru – La Cooperativa Jolly dal 92 si occupa di assistenza ai disabili e agli anziani. La societa’ eroga i servizi di mensa e pulizie all’intera struttura della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe, le attivita’ di assistenza legate al reparto ‘L’Ancora’ (casa protetta sempre all’interno della struttura socio sanitaria suddetta) e alcune prestazioni connesse all’assistenza domiciliare ai soggetti svantaggiati”.

Fonte: Agi

