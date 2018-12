All’esito degli accertamenti tecnici e sulla base delle indicazioni fornite dai militari della Stazione di Budoni, è stato eseguito dai Carabinieri, unitamente alla Sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Procura della Repubblica di Nuoro, il sequestro preventivo di un villaggio in costruzione nel paese.

Il 18 dicembre scorso (ma solo oggi è stata resa nota l’attività) sono stati apposti i sigilli a 64 unità abitative che erano state costruite senza il rispetto del progetto approvato per la loro costruzione, con l’edificazione di alcuni framezzi erano state aumentate le cubature interne per permettere l’aumento del numero degli appartamenti.

Il tutto per di più in assenza di qualsiasi titolo abitativo, in zona sottoposta a vincolo paesistico e a elevato rischio idrogeologico.

Commenti

comments