Da questa mattina ci sono diversi scontri a Barcellona, in Catalogna, tra polizia catalana e membri dei Comités de Defensa de la República (CDR), comitati indipendentisti catalani responsabili di molte azioni di protesta.

Le manifestazioni dei CDR sono state organizzate in occasione di un Consiglio dei ministri del governo spagnolo che si è tenuto in via straordinaria a Barcellona invece che a Madrid.

