La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il Ministero della salute ha diffuso il richiamo di un lotto di dolce di Natale vegano al cioccolato a marchio Despar Veggie per la possibile presenza di tracce di latte e di proteine del latte non dichiarate in etichetta.

La nota è stata pubblicata direttamente sul sito ufficiale del Ministero della Salute e riguarda le confezioni da 750 grammi con il numero di lotto 8290, da consumarsi preferibilmente entro il 30/04/2019, realizzate per Despar dall’azienda Vergani Srl nello stabilimento presso lo stabilimento di via di via Oristano 5, a Milano.

