Finalmente è arrivato il grande giorno: il 22 dicembre alle 17, alla Galleria Sant’Ignazio di Villacidro verrà tagliato il Panettone più grande del mondo.

“Scopriremo peso, altezza e ingredienti dettagliati di questa opera d’arte” scrivono gli organizzatori. “Volete sapere se riusciremo a battere il record del panettone milanese pesato 332 kg?Verrete e non rimarrete delusi! Il record sarà di Villacidro e della Sardegna! E anche il nostro sarà un panettone artistico perché dentro nasconde un segreto che scopriremo insieme. Sarà infatti dedicato alle donne. Un omaggio alla femminilità, alla libertà, a tutto ciò che le donne rappresentano per la nostra società. Come? Venite e lo scoprirete”.

“Sarà una grande occasione di festa – continua la nota – perché a farci compagnia saranno Gianni Atzori e il fisarmonicista Andrea Puddu con il suggestivo ERBEKOFONO, strumento che riproduce il “suono della pecora”. E’ uno strumento fatto di più di sessanta campanacci, disposti in quattro file uno accanto all’altro come i tasti di un pianoforte. Domenica 23 invece la compagnia teatrale Sa Spendula di Villacidro ci farà divertire con lo spettacolo “Sa bellezza de is nonnus”.

Gli altri appuntamenti. Sabato 29 spazio all’acrobazia con Peter Farris e il suo “Lo squinternato”; domenica 30 dicembre tributo ai Beatles con “The vaghi”, sabato 5 e domenica 6 gennaio gran finale con il Gruppo folkloristico “Città di di Villacidro” e i magnifici “Cossu e Zara”.

Commenti

comments