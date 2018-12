Antivigilia di Natale all’insegna della grande musica, domenica sera (23 dicembre) ad Alghero (Ss), con il secondo appuntamento della rassegna JazzAlguer: di scena, nella bellissima cornice della cattedrale di Santa Maria, a partire dalle 21.30, Paolo Fresu e l’ensemble I Virtuosi Italiani con il progetto “Back to Bach”, un viaggio musicale che spazia tra barocco e jazz.

Come già annunciato, il concerto – che è a ingresso libero – registra da giorni il tutto esaurito: è stato infatti raggiunto in brevissimo tempo il numero massimo di posti disponibili tramite i biglietti gratuiti che si potevano prenotare via mail a partire da giovedì 13.

In “Back to Bach” la tromba di Paolo Fresu interagisce con I Virtuosi Italiani, uno degli ensemble più versatili e apprezzati del panorama colto contemporaneo, facendo rivivere il barocco nella cifra jazzistica attraverso pagine di compositori come Händel, Telemann, Monteverdi e Pachelbel, e di musicisti d’oggi come Uri Caine, Richard Galliano (altro ospite in arrivo prossimamente a JazzAlguer) e lo stesso Fresu. “Trovo che la musica classica ‐ il barocco, specialmente ‐ abbia molte affinità con il jazz: sono due mondi molto vicini, più affini di quanto si pensi”, afferma il trombettista sardo: “Più si va indietro nel tempo e più penso che la musica assuma un carattere popolare, qualità che è proseguita, anche se solo in parte, nei secoli successivi. Il jazz è l’ultima propaggine di questa qualità, pur con evoluzioni che hanno assunto sfumature e inclinazioni diverse”.

Il concerto sarà preceduto da un prologo istituzionale con la consegna della benemerenza civica a Luca Ortu, l’algherese trapiantato in Abruzzo, resosi protagonista di un gesto eroico a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti: il 22 ottobre scorso ha infatti tratto in salvo una donna che, alla guida della sua auto, ha rischiato di rimanere inghiottita in un sottopasso allagato, sotto tre metri d’acqua. Domenica sera Luca Ortu riceverà dalle mani del Sindaco di Alghero, Mario Bruno, la benemerenza civica alle 21.15, poco prima dell’inizio di “Back to Bach”. Sarà attorniato dalla sua famiglia e dai tanti amici che ha lasciato diciotto anni fa, quando ha deciso di trasferirsi.

Inaugurata lo scorso 2 novembre dal concerto del violoncellista Mario Brunello, la seconda edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari,delle Tenute Sella&Mosca, del Banco di Sardegna, di Unipol Gruppo, della Fondazione Alghero (Musei / Eventi / Turismo), e con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna.

Commenti

comments