Sunt semper graves e istatzionàrias sas cunditziones de Nicola Atzori, 40 annos, cussigeri cumonale a Giba (sud Sardigna), segudadu dae duos fusiladas a sa conca mentras torraiat in domo cun sa màchina, a pustis de àere traballadu in sos terrenos cosa sua in Santadi.

S’òmine est ricoveradu in coma in su repartu de Rianimatzione de su Brotzu a Casteddu. Sas imbenientes oras ant a èssere fundamentales pro cumprèndere fintzas si e comente a intervènnere

