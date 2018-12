LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic; Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Durmisi, Lukaku, Patric, Leiva, Badelj, Cataldi, Berisha, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Cerri.

A disposizione: Rafael, Aresti, Andreolli, Pajac, Cigarini, Dessena, Lella, Doratiotto, Farias, Sau.

Allenatore: Rolando Maran.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 12′ Milinkovic-Savic, 23′ Acerbi, 67′ Lulic, 92′ Joao Pedro (rig.)

Primo Tempo: 2-0

Lazio meritatamente avanti di due treti al termine della prima frazione di gioco. Cagliari lezioso ed a tratti superficiale, Lazio decisa e pungente. Al 12′ il vantaggio capitolino: Correa rientra in area e calcia, Cragno respinge centralmente e Milinkovic lo batte in tap-in. Il Cagliari è in difficoltà, non trova le contromisure e la Lazio ne approfiotta: Immobile sfiora il raddoppio ma viene fermato dalla traversa, ma 2′ dopo Acerbi fa 2-0 su un altro tap-in. Il Cagliari prova a scuotersi ma è impalpabile in avanti e colleziona palloni persi che la Lazio non riesce a sfruttare per chiudere il match con 45′ di anticipo.

Secondo Tempo: 3-1

La sfida riprende con un cambio: dentro Farias e Pajac per Cerri e Klavan. A pochi minuti dalla ripresa, subito un’occasione per il Lazio: sugli sviluppi di un corner Acerbi manda alto da pochi passi dopo una spizzata di Milinkovic. Il Cagliari prova a scuotersi, ma la Lazio è attenta e copre bene gli spazi. Al 65′ Farias va via in area e va al cross basso verso Joao Pedro, ma Acerbi blocca in spaccata. Poco dopo 67′ arriva il tris della Lazio: altra palla persa dal Cagliari nella propria metà campo, Immobile si invola nell’uno contro uno e serve l’accorrente Lulic. Il capitano laziale batte Cragno per il 3-0, partita virtualmente chiusa, se mai ci fossero state reali possibilità di riaprirla. Quasi alla fine, all’86′, occasione per il Cagliari: Dessena calcia al volo in piena area, ma Strakosha risponde presente. Al 92′, in occasione della mischia sul precedente corner Bastos ha rifilato una gomitata a Joao Pedro, Manganiello va al monitor del VAR, ed è rigore per il Cagliari, che conquista un 3-1 al recupero.

