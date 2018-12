“Puntiamo su trasporti, zona franca, sicurezza”. Lo ha dichiarato Daniela Noli, candidata per Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia alle elezioni suppletive per il collegio uninominale del 20 gennaio, al termine dell’incontro con i simpatizzanti avvenuto nella sede di via Dante, a Cagliari.

“Occorre – prosegue Noli – finanziare i collegamenti aerei per le rotte minori, potenziare i voli per Roma e Milano e trasferire funzioni e risorse sulla continuità marittima dallo Stato alla Sardegna. Ma la vera rivoluzione – prosegue la candidata del centrodestra – è la zona franca, perché è lo strumento più efficace per colmare il divario dell’insularità e creare quel reddito da lavoro che può nascere unicamente dall’impresa. Chiediamo più forza per far prevalere in Parlamento le nostre idee sulla sicurezza, per avere più Forze dell’Ordine nelle nostre strade e distinguere dall’accoglienza un’immigrazione senza criteri e senza controlli che è il terreno fertile per la malavita organizzata”.

