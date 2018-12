Carbonia saluta il 2018 con un grande concerto in piazza: protagonisti i Golaseca e Luca Martelli, batterista dei Litfiba con il suo spettacolo Ride Gorilla. Insieme con loro sul palco anche lo storico dj carboniese Angelo Fraternali, Francesca Pani e la piccola Giulia Zedda.

“Questo è un momento molto importante per la mia storia professionale” sostiene Robi Cossu, direttore artistico. “Questa grande responsabilità è per me motivo d’orgoglio. Lo è anche per il Sulcis, che ospita un’alternativa che mancava. Per organizzare il Capodanno 2018 ho pensato a tutte le persone che per festeggiare l’ultimo dell’anno per anni sono state costrette a fare tanti chilometri e quindi tante spese per pernottare, benzina e cenone. In questo caso i soldi resteranno qui, nel Sulcis, che ne ha fortemente bisogno”.

“Sul palco di Carbonia ci saranno gruppi sardi – continua Cossu – ma non vi è dubbio che La politica sarda e gli organizzatori in generale si riempano la bocca di belle parole e puntualmente quando arrivano i grossi eventi, gli artisti sardi vengano snobbati. Un vero peccato, perché sono le vere occasioni per dar fiducia e finanziare risorse a chi come noi lavora e che investono per la nostra carriera di artisti compositori. Grazie al comune di Carbonia che ci dà questa grande possibilità”.

Commenti

comments