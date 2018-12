Rapina a mano armata a Nuoro, in tarda serata.

Intorno alle 22 di ieri, in via Ballero, due uomini armati di pistola e fucile hanno rapinato il supermercato Di Meglio. I malviventi hanno atteso che i dipendenti chiudessero l’attività commerciale sorprendendoli mentre uscivano dal retro. Dopo avere legato cinque persone si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, scappando a bordo dell’auto di un dipendente del market.

Immediate le ricerche dei ladri da parte delle pattuglie dei carabinieri di Nuoro, proseguite sino a tarda notte. Sul posto sono stati effettuati i rilievi per l’acquisizione di eventuali tracce utili alle ricerche. I militari hanno recuperato anche il veicolo utilizzato dai rapinatori per arrivare al parcheggio dell’esercizio commerciale. La macchina è risultata essere stata rubata la notte prima a Mamoiada.

