Incendio in abitazione a Sanluri.

Intorno alle 3 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti per delle fiamme in un appartamento di via Azuni.

La squadra, giunta sul posto, ha per fortuna impedito che le fiamme si propagassero in tutta l’abitazione, mettendo in salvo l’intera famiglia presente al suo interno. Sul posto anche il personale del 118.

