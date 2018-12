“Il diritto alla critica nessuno lo mette in discussione ma è necessario riportare tutti i punti di vista. Il trattamento economico conseguente all’applicazione degli istituti del rapporto di lavoro non viene deciso né dall’Assessore né dal Direttore Generale ma dal contratto collettivo nazionale che il sindacato non ha sottoscritto”. È la risposta al Nursind dell’assessore alla Sanità Luigi Arru, dopo l’annuncio di una singolare manifestazione per protestare sui mancati straordinari degli infermieri durante i giorni di festività. Il sindacato ha deciso di indossare dei gilet gialli con la scritta: “Nei festivi lavoro gratis. Grazie assessore e direttore generale”.

“L’iniziativa contro Assessore e Direttore generale – scrive Arru su Facebook – appare pertanto strumentale e nonché attività contraria a codice di comportamento. Per conoscenza evidenzio inoltre che Nursind la scorsa settimana ha perso la causa da loro intentata contro ATS per condotta antisindacale e sono stati condannati dal giudice al pagamento delle spese processuali”.

“Ho sempre dato la disponibilità al dialogo e alla dialettica – conclude – ma vedere questa personalizzazione è inaccettabile”.

