Ha bruciato l’alt dei carabinieri in via Carlo Sanna, a Senorbì, colpendo un carabiniere. In manette è finito un 54enne, iniziali G.S., per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il militare colpito è rimasto contuso, le sue lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

Oltre all’arresto e al giudizio per direttissima che avverrà nella giornata di domani, è scattato anche il sequestro del mezzo perché privo di revisione.

