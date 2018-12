I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, un 50enne di Sestu (Ca), già noto alle Forze dell’Ordine. Alle 20.45 circa di ieri è arrivata una chiamata al 112 della Compagnia di Quartu Sant’Elena da parte di una donna di Sestu che, tra grida di dolore e pianti, chiedeva aiuto ai carabinieri. L’operatore del 112 ha percepito immediatamente la gravità di ciò che si stava consumando e, dopo aver localizzato la chiamata, ha inviato una pattuglia sul posto.

Arrivati nell’appartamento, in via Giulio Cesare di Sestu, i Carabinieri si sono trovati davanti a una scena surreale: una donna 63enne invalida, emiliana di origine ma residente da anni a Sestu, sanguinante, con volto tumefatto che, in evidente stato di agitazione, chiedeva aiuto indicando nel marito P.M., 50 enne di Sestu, l’autore della violenta aggressione subita. Alla vista dei militari l’uomo, già noto per aver tenuto negli ultimi due anni una serie di comportamenti vessatori nei confronti della moglie, ancora in preda a uno stato di evidente stato alterazione psicofisica confermava di aver inizialmente insultato e minacciato la moglie e di averla successivamente aggredita anche fisicamente.

La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari ove è stata ricoverata con una prima prognosi di 15 giorni per trauma cranico facciale e trauma emitorace sinistro. Accompagnato in caserma, P.M. è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Entro 48 ore dall’arresto il Giudice per le Indagini Preliminari, dovrà esprimersi in merito alla convalida dell’arresto ed eventualmente disporre una misura cautelare nei confronti dell’uomo, vista la sua pericolosità e i numerosi precedenti penali e di polizia di cui è gravato.

