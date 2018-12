“Esprimiamo grande soddisfazione per l’inserimento della proroga delle concessioni demaniali nel maxi-emendamento presentato oggi in Senato, un provvedimento fortemente voluto dal ministro Gianmarco Centinaio e promesso ai balneari italiani, ma soprattutto alle imprese sarde composte per oltre il 90% di piccole e microimprese nelle quali hanno investito risorse e prospettive di vita e dalle quali traggono il sostentamento oltre 1000 famiglie sarde e quelle dei dipendenti di queste imprese”. Lo sostiene in una nota il vicecommissario regionale della Lega Dario Giagoni.

“Quando Matteo Salvini è stato qua lo scorso novembre lo avevamo promesso ai balneari sardi, il mese scorso con Matteo lo abbiamo ribadito, e così è stato fatto. Crediamo fortemente nella tutela e nella valorizzazione delle nostre imprese sarde, che continueremo a difendere e a promuovere in ogni comparto. Il settore balneare continua a essere strategico per la Sardegna, abbiamo messo un punto fermo con la proroga di 15 anni, adesso l’obiettivo successivo sarà a livello regionale, metterli in grado di investire per il miglioramento dei servizi, sempre in un’ottica di tutela ambientale e delle specificità dei nostri litorali. Dopo l’approvazione del maxiemendamento, a livello nazionale partirà subito il lavoro di un comitato che dovrà riscrivere la normativa di settore, la qualità dei servizi offerti sarà un punto cardine. Molte famiglie sarde potranno passare un Natale più sereno ora”.

