I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti in via Parigi ad Assemini per un un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento, al secondo piano.

Secondo la squadra dei vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale del 118, le fiamme sono state causate da una stufa a combustibile liquido che è andata a fuoco, bruciando alcuni arredi in una stanza. Una persona, che probabilmente cercava di spegnere le fiamme, è rimasta ustionata.

La squadra dei vigili del fuoco all’arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento. La persona è stata invece trasportata in ospedale.

