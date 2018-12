New York low cost a fine gennaio. Dal 21 gennaio al 10 febbraio 2019 saranno disponibili per la prima volta in contemporanea tre promozioni firmate da NYC & Company: la NYC Broadway WeekSM, la NYC Restaurant Week® e la NYC Must-See WeekSM. I visitatori potranno acquistare due biglietti al prezzo di uno per accedere a un’ampia selezione di spettacoli di Broadway, musei, attrazioni e tour, o ancora provare oltre 400 ristoranti, tra i migliori della città, che propongono menu d’eccezione a prezzo fisso. Inoltre, in questo periodo le tariffe degli hotel di NYC sono le più basse di tutto l’anno, rendendo il soggiorno in città ancora più conveniente. Tutti i dettagli della NYC Winter Outing sono disponibili su nycgo.com/nyc-winter-outing.

“Visitare New York City d’inverno consente di vivere esperienze straordinarie a prezzi davvero eccezionali”, ha dichiarato Fred Dixon, presidente e CEO di NYC & Company. “In questo periodo dell’anno, infatti, si possono trovare le tariffe più vantaggiose in hotel a cui si aggiungono le promozioni NYC & Company che coinvolgono ristoranti, teatri e attrazioni e che rendono la città una meta irresistibile per i viaggi a gennaio e febbraio”.

Per promuovere ulteriormente New York City come destinazione invernale, NYC & Company ha scelto Jeremy Jauncey, fondatore e CEO di Beautiful Destinations, come NYC Winter Outing Ambassador. Durante i mesi invernali, Jeremy sarà responsabile della creazione di contenuti unici per il programma, tra cui i suoi 10 consigli su cosa visitare d’inverno nei cinque distretti. I contenuti saranno disponibili sull’account Instagram @jeremyjauncey e sui vari canali social di Beautiful Destination.

“Mi sento fortunato perché New York è la mia casa”, ha dichiarato Jeremy Jauncey, NYC Winter Outing Ambassador. “Amo esplorare i diversi distretti della città, specialmente durante l’inverno quando si caricano di una vibrante energia positiva. Soprattutto, mi piace che la gente di tutto il mondo si rechi a New York per vivere un’esperienza magica e noi di Beautiful Destinations siamo davvero felici di poter collaborare con NYC & Company per mostrare tutto il meglio della Grande Mela”.

I visitatori possono trovare tutte le informazioni sulla pagina ufficiale di nycgo.com/nyc-winter-outing, dalla selezione degli spettacoli partecipanti alla NYC Broadway Week, alle attrazioni e tour inclusi nella NYC Must-See Week, fino ai ristoranti che aderiscono alla NYC Restaurant Week. Su nycgo.com, inoltre, è possibile salvare i preferiti per ritrovarli in una successiva navigazione e prenotare le notti in alcuni hotel selezionati. Gli utenti che si registrano al sito riceveranno inoltre una notifica il 9 gennaio 2019 alle 10.30, nel momento in cui i programmi saranno prenotabili.

NYC Winter Outing propone anche delle idee di itinerario per combinare le tre iniziative: mangiare in un ristorante della NYC Restaurant Week, assistere a uno spettacolo della NYC Broadway Week e visitare un’attrazione della NYC Must-See Week. Attualmente sulla pagina ufficiale sono già presenti quattro itinerari a tema – “Glam”, “Old School”, “Go Big or Go Home” e “Like a VIP” – per non perdersi neanche un momento di questi straordinari eventi.

NYC Winter Outing è un’iniziativa di NYC & Company e tutti i contenuti saranno condivisi sul sito nycgo.com e su @nycgo con l’hashtag #NYCWinterOuting. La NYC Restaurant Week si svolgerà dal 21 gennaio all’8 febbraio, mentre la NYC Broadway Week e la NYC Must-See Week si prolungheranno fino al 10 febbraio.