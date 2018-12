Blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena (Ca) che hanno arrestato due trafficanti. È successo ieri pomeriggio, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha notato vicino al centro commerciale La Corte del Sole una Fiat Punto grigia con due persone a bordo alla cui guida c’era una vecchia conoscenza delle Forze di Polizia, Giuseppe Moi, 65enne cagliaritano, senza fissa dimora, pluripregiudicato con diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, armi e traffico internazionale di stupefacenti, appena uscito dal carcere di Uta, dove fra l’altro ha ancora la residenza per la sua recente condanna appena espiata.

La circostanza ha insospettito i militari che hanno deciso di seguirne i movimenti. Visto l’insolito movimento dell’auto, i militari hanno deciso di intervenire bloccando la macchina che nel frattempo si era diretta sulla Statale 131 in direzione di Monastir. Il controllo faceva emergere da subito delle anomalie. I due occupanti, infatti, sono apparsi subito molto agitati ed insofferenti alle domande dei militari. A quel punto, anche in considerazione di alcuni precedenti di polizia che caratterizzavano il passato dell’uomo, con oltre 20 anni di carcere alle spalle per traffico di droga e armi, e dell’altro occupante, Omar S’Ghaier, 24enne di Elmas con precedenti, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare il veicolo, trovando sul tappetino anteriore due involucri termosaldati contenenti complessivamente kg 1 hashish e di un ‘cipollotto’ contenente 21 grammi di cocaina. All’atto del controllo Moi ha tentato di disfarsi della cocaina gettandola a terra, azione che non è sfuggita ai Carabinieri.

La successiva perquisizione domiciliare, estesa anche nell’abitazione di Emas dello S’Ghaier consentiva di rinvenire e sequestrare un altro chilo e mezzo di marijuana in boccioli e un passamontagna. Per i due sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e finiti in carcere di Uta.

