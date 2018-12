Per i Segni d’Acqua continua a brillare Venere, portando tante emozioni e batticuori, e anche tante giornate piene di gioia, da vivere con grande serenità. Buone prospettive da sfruttare per i Segni di Fuoco, che metteranno in secondo piano l’amore e si dedicheranno ai tanti progetti ambiziosi che hanno in cantiere. Sarà dura, ma ce la faranno! Un po’ di nervosismo rischierà di guastare le giornate dei Segni d’Aria, che tuttavia potranno godere degli influssi benefici di Venere e Marte sugli affetti. La settimana si prospetta piacevole anche per i Segni di Terra, che nonostante un periodo particolare nella professione riusciranno ad entrare nell’ottica dell’atmosfera natalizia. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: anche se in genere amano le feste natalizie i nativi del segno quest’anno potrebbero preferire festeggiamenti con pochi intimi invece che dedicarsi ad uscite mondane con amici invadenti. Mercurio dalla vostra parte vi farà trovare intesa e complicità nella sfera privata. Le giornate migliori, ricche di incontri e di divertimento anche per i single saranno quelle di martedì e mercoledì: passerete un Natale pieno di gioia!

Lavoro: attenzione invece al fine settimana: tra sabato e domenica una luna in opposizione rischia di rendervi nervosi e non tutto andrà come previsto. Qualche affare potrebbe saltare e non potrete fare altro che accettare la sconfitta. Ma non temete, grosse soddisfazioni vi attendono e si preannuncia una fine dell’anno meno drastica di quanto pensate.

Toro

Amore: le giornate di Natale e di Santo Stefano rischiano di essere parecchio tese, soprattutto se non sarete riusciti a stabilire una momentanea tregua col partner. Venere in opposizione renderà tutta la settimana piuttosto nervosa dal punto di vista sentimentale. Per fortuna Marte regala alle coppie e ai single tutta la forza necessaria per fronteggiare ogni difficoltà e, tra giovedì e venerdì, riuscirete a ritrovare un po’ di serenità.

Lavoro: anche se avrete in mente tanti pensieri per il lavoro cercate di partecipare all’atmosfera di questa festa e lasciatevi coinvolgere dall’armonia e dalla gioia. In vista ci sono comunque svolte epocali per molti del Toro, soprattutto per coloro che lavorano nel mondo della finanza. Ci saranno scelte vantaggiose da fare, a cui non potrete sottrarvi.

Gemelli

Amore: la settimana di Natale dovrebbe essere rilassante anche per voi, ma con Marte sfavorevole e Mercurio in opposizione rischiate di sentirvi stanchi e confusi, con poca voglia di fare. Le giornate più pesanti da questo punto di vista saranno quelle di giovedì e venerdì. Giornate fortunate, invece, quelle di sabato e domenica, quando anche i single potranno fare chiarezza con una conoscenza.

Lavoro: questo miscuglio di pianeti contraddittori si manifesterà anche nella sfera lavorativa e potreste cadere in confusione anche nelle minime cose. Sarà bene fare un po’ di chiarezza con i capi senza alzare i toni. Giornata di week-end ideale per concedersi una pausa in prossimità delle feste che ormai sono davvero arrivate.

Cancro

Amore: i nati sotto il segno del Cancro dovranno prepararsi a vivere una vigilia di Natale entusiasmante. La luna splenderà nel segno e regalerà a tutti, alle coppie e ai single, una giornata piena di gioia e divertimento. Venere è pronta a donare emozioni e grandi sentimenti, mentre Marte darà tutta l’energia che serve per godere al massimo queste feste speciali.

Lavoro: sino a mercoledì tutto andrà bene anche nella sfera lavorativa, ma durante le giornate di sabato e domenica potrebbe presentarsi qualche imprevisto. Tutto sarà comunque risolvibile e basterà agire con diplomazia per portare ogni cosa nell’ordine desiderato. Attenti a non esagerare con le spese e tenete d’occhio il portafoglio.

Leone

Amore: la Luna splende nel segno per i nati del Leone e per le feste natalizie riuscirete a mettere da parte i brutti pensieri e a dimenticare le tensioni che nell’ultimo periodo si stanno facendo sempre più forti, soprattutto se non vivete una situazione sentimentale molto chiara. Ottime le giornate di martedì e mercoledì, in cui sarete circondati di affetto e tante sorprese in arrivo anche per i single, in particolare nelle giornate di sabato e domenica.

Lavoro: molti Leone hanno tanti progetti in cantiere, tanto che lavoreranno come matti anche durante le festività natalizia. I loro obiettivi sono molto ambiziosi e non intendono perdere nessuna occasione per cambiare una situazione che non è proprio soddisfacente. Alcuni stenteranno a conciliare impegni festivi con quelli lavorativi, ma con un po’ di pazienza tutto sarà possibile.

Vergine

Amore: per i Vergine questa settimana la stanchezza si farà sentire, ma non vi sottrarrete al clima festivo e potrete vivere dunque piacevoli momenti di serenità, soprattutto in ambito familiare. Venere protegge la vostra relazione e vi regala una grande complicità col partner, mentre i single potranno fare nuove amicizie. Puntate tutto sulle giornate di giovedì e venerdì, le più fortunate della settimana.

Lavoro: i nativi del segno dovranno fare buon viso a cattivo gioco e le ristrettezze economiche a cui saranno sottoposti a breve li porteranno a tirare la cinghia. Il lavoro non preannuncia particolari problemi, anche se potrebbero esserci delle tensioni, ma il pensiero incombente delle spese vi fa paura e vi mette dei freni.

Bilancia

Amore: un po’ di nervosismo rischia di guastare le festività della Bilancia, ma nulla di cui preoccuparsi, si tratta dell’opposizione della Luna che già da Natale tornerà a sorridervi, regalandovi una settimana serena. Saranno soprattutto le giornate di sabato e domenica a garantire relax e divertimento, magari in compagnia di una persona veramente speciale. E se siete single, potreste fare dei buoni incontri!

Lavoro: meno romantici e più concreti del solito, questa settimana i Bilancia potranno anche mettere in secondo piano partner e familiari, per dedicarsi al lavoro. Qualche scossone nelle giornate centrali con i colleghi o con i superiori potrebbe turbare la tranquillità, quindi meglio mantenere un atteggiamento distaccato e svolgere al meglio le proprie mansioni.

Scorpione

Amore: la settimana di questo segno sarà incentrata sulla passione amorosa. Gli Scorpione, infatti, metteranno tutto il resto in secondo piano per dedicarsi completamente al partner, che ne sarà orgoglioso e fortemente compiaciuto. I single durante le festività potranno essere toccati da un velo di malinconia per via di una luna sfavorevole, ma niente di grave che una Venere in congiunzione favorevole non possa risolvere.

Lavoro: settimana fortunata dal punto di vista lavorativo, tranne nella giornata di mercoledì in cui ci saranno incombenze urgenti che sarebbe meglio non rimandare. Le giornate più fortunate della settimana saranno quelle di giovedì e venerdì. Marte favorevole vi regala ad ogni modo una buona forma fisica e tanta energia per far fronte a tutto ciò che vi si presenterà davanti.

Sagittario

Amore: la settimana di Natale per il Sagittario sarà una vera festa, sarete arai circondati da amici e parenti che vi mostreranno tutto il loro affetto. Le giornate di Natale e di Santo Stefano in particolare saranno molto divertenti, anche se qualcuno avrà bisogno di avere un chiarimento col partner che sa molto di ultimatum. Novità in arrivo anche per chi è single, fortunate le giornate di sabato e domenica.

Lavoro: eccellenti i pianeti di questa settimana per il settore lavorativo, molti nativi stanno lavorando a tutto spiano in nuovi progetti. Chi di voi lavorerà potrà contare su delle ottime entrate e dei sicuri riconoscimenti. E’ un momento d’oro per chi lavora alle dipendenze e si prospettano scatti di carriera.

Capricorno

Amore: la Luna in opposizione potrebbe creare qualche tensione in alcuni nati del segno, ma con Venere e Marte pronti a regalare il sostegno di una persona speciale tutto si aggiusterà. L’amore è pronto a sorridervi e se siete queste feste potrebbero portarvi qualche incontro speciale. E allora, puntate tutto sulle giornate di giovedì e venerdì, le più fortunate della settimana per l’amore!

Lavoro: bisognerà staccare la spina e godersi le feste, avete lavorato duramente tutto il 2018 e adesso avete bisogno di ricaricare le batterie in vista degli splendidi influssi del 2019. Rimettetevi quindi in forma, pronti per accogliere tutto quanto vi riserverà il nuovo anno di buono.

Acquario

Amore: la settimana natalizia quest’anno si preannuncia con qualche tensione per l’Acquario, che si troverà a fronteggiare situazioni inaspettate. Niente di grave, comunque, anche se l’umore non sarà al massimo e potrebbero verificarsi imprevisti in ambito sentimentale poco piacevoli. Tuttavia, potrete approfittare del weekend per vivere un amore splendido e senza ombre.

Lavoro: stressati e pieni di impegni non esiterete a correre ovunque siete richiesti, anche durante le feste. Mercoledì e giovedì vi sarà chiesto di rivedere un progetto e potreste accumulare altre tensioni per questa inaspettata revisione. Non vi resta che consolarvi con l’amore.

Pesci

Amore: questa settimana i Pesci saranno pensierosi ed immersi totalmente in se stessi. Ci saranno poche novità in amore, mentre per i single potrebbero esserci invece delle belle emozioni. Giovedì e venerdì godrete di giornate serene, da vivere con amici o parenti in un clima decisamente più conciliante.

Lavoro: settimana natalizia non proprio al massimo, qualche incomprensione sul lavoro o in famiglia getterà sfiducia e malcontento nel nativi del segno. Purtroppo lo sfavore di Mercurio rischia di generare qualche discussione che potrete evitare tenendo a freno la lingua.

