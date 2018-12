L’atterraggio di emergenza effettuato sabato pomeriggio. Traffico, incidenti, autisti pericolosi: chi viaggia in autostrada deve essere pronto ad affrontare con calma e prontezza ogni situazione. Letteralmente. In un video girato sull’Interstate 20 Wes in Alabama, l’autista diretto nel Mississipi riprende l’atterraggio di emergenza di un piccolo velivolo.

Il pilota dell’aereo aveva riscontrato dei problemi meccanici al mezzo e poiché non era sicuro di riuscire a raggiungere l’aeroporto di Talladega ha preferito atterrare in autostrada, schivando le auto in corsa e riuscendo a fermarsi prima di un cavalcavia. Piloti e passeggero dell’aereo da turismo sono riusciti a mettersi in salvo. Secondo la FAA che comunicato di avere aperto un’inchiesta sull’accaduto, l’aereo monomotore trasportava due persone: la persona dietro i comandi era un allievo pilota al suo primo volo. Una situazione decisamente inusuale.

Fortunatamente, nessun veicolo, ha riportato danni e nessuno è rimasto ferito. Un episodio con un lieto epilogo. Tutto è bene quel che finisce bene, potremmo dire.

Solitamente i piloti, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, effettuano tali manovre d’emergenza quando il volo è ‘possibile ma non consigliabile’ per ragioni diverse, come le pessime condizioni meteorologiche, perdita di carburante o avaria del motore. L’atterraggio in autostrada, comunque, ha scosso molti automobilisti. Alcuni hanno immortalato la scena coi loro smartphone, postando poi la foto sui social network.

Un automobilista che ha assistito all’atterraggio dell’aereo in autostrada, ha postato un video su Facebook. L’utente dice: ‘Sono in autostrada: un aereo ha appena atterrato davanti a me’.

